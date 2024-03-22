Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Brent подешевела до $85,21 за баррель

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает опускаться в пятницу после снижения накануне по итогам второй сессии подряд.

Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составил $85,21 за баррель, что на $0,57 (0,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $85,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,72%), до $80,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $81,07 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Снижение цен на нефть в четверг связано с "более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти - еврозоны", отмечает аналитик XS.com Самер Хасн.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара, сокращающим привлекательность вложений в сырьевые товары, говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.

Доллар подорожал в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие два года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Brent WTI США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Стрела"

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });