Brent подешевела до $85,21 за баррель

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает опускаться в пятницу после снижения накануне по итогам второй сессии подряд.

Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составил $85,21 за баррель, что на $0,57 (0,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $85,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,72%), до $80,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $81,07 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Снижение цен на нефть в четверг связано с "более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти - еврозоны", отмечает аналитик XS.com Самер Хасн.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара, сокращающим привлекательность вложений в сырьевые товары, говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.

Доллар подорожал в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие два года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.