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Brent подорожала до $85,87 за баррель, WTI пока в минусе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух сессий подряд.

К 14:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,1%), до $85,87 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX) подешевели к этому времени на $0,11 (0,14%), до $81,18 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,3%, практически полностью нивелировав рост с начала недели.

Давление на нефтяной рынок оказал рост курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные об ускорении сокращения активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.

"Спрос на нефть действительно выглядит более сильным в этом году, но мы не можем найти существенной, фундаментальной поддержки ценам, - отметил Норберт Рюкер из Julius Baer. - Цены могут начать постепенно снижаться после того, как текущий оптимизм сойдет на нет".

Brent Julius Baer WTI Норберт Рюкер
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