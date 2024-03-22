ЦБ РФ начал обсуждать возможность прямого доступа инвесторов на биржу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России начал обсуждать с брокерами возможность открытия счетов инвесторам напрямую на Московской бирже, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В ЦБ газете подтвердили подготовку "консультативного доклада по вопросу развития дезинтермедиации (исключение посредников из сделок - ИФ) на финансовом рынке". "Банк России отслеживает современные тенденции, а также обсуждает их с участниками рынка, в том числе оценивая баланс выгод и издержек для целей долгосрочного развития финансового рынка", - отметили в регуляторе.

Брокеры оценивают идею ЦБ негативно, пишет газета. "Формально решается задача повышения конкуренции, но пока видно, что тарифы поднимают только монопольные биржи, а брокеры, наоборот, снизили комиссии до нуля", - говорит один из собеседников.

Возникает огромное количество конфликтов интересов, отмечает другой собеседник в брокерской компании. У биржи как организатора торгов есть и инсайдерская информация, и данные всех участников и клиентов, отмечает он.

По мнению одного из источников, даже при одобрении подобного плана быстро претворить его в жизнь невозможно, поскольку "биржа пока не умеет работать с розничными клиентами". На полноценную реализацию проекта может уйти три-пять лет, полагает он.