Брокеры видят в идее прямого доступа инвесторов на биржу риск для рынка и финсистемы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Открытие прямого доступа инвесторов на "Московскую биржу" может привести к снижению качества услуг и торговой активности на рынке, а также несет риски для российской финансовой системы в целом, считают опрошенные "Интерфаксом" брокеры.

Как сообщил "Коммерсантъ", Банк России начал обсуждать с брокерами возможность открытия счетов инвесторам напрямую на "Мосбирже" и готовит консультативный доклад по развитию дезинтермедиации на финрынке.

"Финам" принимает активное участие в обсуждении инициативы и уже донес свою позицию до регулятора, сказал "Интерфаксу" руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов. "Считаем, что исключение брокеров из цепочки окажет негативное влияние на российский финансовый рынок. Помимо того, что возникает конфликт интересов, важно понимать, что у биржи нет компетенции по обслуживанию конечных клиентов", - пояснил он.

Реализация этой инициативы, по его мнению, также может привести к монополизации рынка инвестиционных услуг и снижению конкуренции, что, в свою очередь, отразится на уровне клиентского сервиса. "Как следствие - мы можем наблюдать снижение числа частных инвесторов. А учитывая возросшую роль физлиц на российском рынке за последние два года, такая ситуация отрицательно скажется на динамике финансовых инструментов и в целом может привести к снижению торговой активности", - считает Леснов.

Безусловно, это негативно скажется на всех брокерских компаниях, говорит источник "Интерфакса" на рынке. "Сейчас конкуренция мотивирует брокеров повышать качество обслуживания, искать новые инструменты, конкурировать в тарифах, создавать дополнительные услуги, что в результате развивает фондовый рынок. А когда на рынке останется один монополист в лице "Мосбиржи", рынок перестанет двигаться вперед", - говорит он.

Четкое распределение ролей между брокерами и биржами на фондовом рынке является условием его развития как в России, так и за рубежом, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "С отказом от такого распределения ролей разницы между брокерами и биржей не будет, при этом многие брокеры гораздо более способны стать биржей, чем биржа брокером, вот только возникающая в результате этого фрагментация вряд ли является желаемым результатом", - рассуждает он.

Инициатива несет риск и для всей финансовой системы, считает Леснов. "Сейчас, когда активы инвесторов рассредоточены среди нескольких брокеров, в случае, если один из них становится несостоятельным, эту проблему оперативно абсорбируют другие участники рынка. Если же несостоятельной окажется биржа-брокер, то такая ситуация ставит под вопрос наличие торгов в стране в целом", - резюмировал он.