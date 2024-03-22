Авиакомпания "Ямал" в 2023 году получила почти миллиард рублей убытка
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания Ямал" получило в 2023 году 992,509 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 246,42 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 40,5% и достигла 23,4 млрд рублей, себестоимость – на 28,6% до 22,3 млрд рублей. В результате авиакомпания получила 1,15 млрд рублей валовой прибыли и 747 млн рублей прибыли от продаж, тогда как в 2022 году по этим позициям был убыток.
Одновременно у "Ямала" резко, с 3,207 млрд рублей до 862,2 млн рублей, сократились прочие доходы. В том числе с 1,84 млрд рублей до 338 млн рублей снизился объем субсидий на возмещение лизинговых платежей, с 977 млн рублей до 11,6 млн рублей – поступления от возмещения затрат, с 410 млн рублей до нуля – доход за счет прощения долга.
Прочие расходы, напротив, увеличились с 815,5 млн рублей до 1,885 млрд рублей, в основном за счет курсовых разниц (в 2022 году расходов по этой графе не было, в 2023 году они составили 1,304 млрд рублей).
В итоге компания получила убыток до налогообложения и чистый убыток.
Основные финансовые показатели АО "АТК Ямал" (тыс. руб.):
|2023 год
|2022 год
|Динамика
|Выручка
|23 443 146
|16 683 187
|40,5 %
|Себестоимость продаж
|22 296 509
|17 335 312
|28,6 %
|Валовая прибыль (убыток)
|1 146 637
|(652 125)
|Прибыль (убыток) от продаж
|746 959
|(961 703)
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(1 215 643)
|289 121
|Чистая прибыль (убыток)
|(992 509)
|246 420
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 3,148 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 6,662 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 3,066 млрд рублей до 4,36 млрд рублей.
АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" – основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе, полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.