Авиакомпания "Ямал" в 2023 году получила почти миллиард рублей убытка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания Ямал" получило в 2023 году 992,509 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 246,42 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 40,5% и достигла 23,4 млрд рублей, себестоимость – на 28,6% до 22,3 млрд рублей. В результате авиакомпания получила 1,15 млрд рублей валовой прибыли и 747 млн рублей прибыли от продаж, тогда как в 2022 году по этим позициям был убыток.

Одновременно у "Ямала" резко, с 3,207 млрд рублей до 862,2 млн рублей, сократились прочие доходы. В том числе с 1,84 млрд рублей до 338 млн рублей снизился объем субсидий на возмещение лизинговых платежей, с 977 млн рублей до 11,6 млн рублей – поступления от возмещения затрат, с 410 млн рублей до нуля – доход за счет прощения долга.

Прочие расходы, напротив, увеличились с 815,5 млн рублей до 1,885 млрд рублей, в основном за счет курсовых разниц (в 2022 году расходов по этой графе не было, в 2023 году они составили 1,304 млрд рублей).

В итоге компания получила убыток до налогообложения и чистый убыток.

Основные финансовые показатели АО "АТК Ямал" (тыс. руб.):

2023 год 2022 год Динамика Выручка 23 443 146 16 683 187 40,5 % Себестоимость продаж 22 296 509 17 335 312 28,6 % Валовая прибыль (убыток) 1 146 637 (652 125) Прибыль (убыток) от продаж 746 959 (961 703) Прибыль (убыток) до налогообложения (1 215 643) 289 121 Чистая прибыль (убыток) (992 509) 246 420

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 3,148 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 6,662 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 3,066 млрд рублей до 4,36 млрд рублей.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" – основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе, полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.