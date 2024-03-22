ЦБ дважды в месяц будет увеличивать максимальный объем операций "валютный своп" до 20 млрд юаней

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп" для сглаживания избыточной волатильности из-за календарных факторов.

Как говорится в сообщении ЦБ, в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца максимальный дневной объем операций "валютный своп" будет составлять 20 млрд юаней. В остальные торговые дни максимальный объем операций останется на прежнем уровне в 10 млрд юаней.

Кроме того, с 25 марта 2024 года ЦБ повысит ставки в рамках "валютных свопов" по юаням для расчета своп-разницы на 1 процентный пункт (п.п.): они будут рассчитываться как ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate) плюс 3,5 п.п. (сейчас плюс 2,5 п.п.).

По рублям ставка продолжит рассчитываться как ключевая ставка ЦБ минус 1 п.п.

"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - отмечает регулятор.

ЦБ ранее заявил, что не видит проблем с дефицитом юаневой ликвидности у банков, волатильность на этом рынке является обычным явлением. Для ее ослабления на рынке работают такие инструменты, как "валютные свопы", сообщила в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

За последнее время лимит в 10 млрд юаней по операциям "валютный своп" был полностью выбран лишь один раз - 29 февраля 2024 года.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки "своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день - в январе 2023 года. Он предназначен для ограничения волатильности ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.