Банк России отмечает волатильность ситуации с ликвидностью в юанях на рынке свопов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с ликвидностью в юанях на рынке валютных свопов волатильна и в отдельные дни напряженная, но системных рисков в этом нет, считает Банк России.

"Снижение остатков в юанях на межбанковских счетах российских банков в конце 2023 года сопровождалось опережающим ростом кредитования корпоративных клиентов в юанях. В результате сокращения свободных остатков на межбанковских счетах в отдельные дни на рынке валютных свопов наблюдалась напряженная ситуация с юаневой ликвидностью. Непродолжительность таких эпизодов и быстрая нормализация стоимости заимствования валюты свидетельствуют об отсутствии системного риска на рынке валютных свопов", - говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Регулятор отмечает, что с декабря 2023 года кредитование в юанях стало опережать динамику привлеченных средств в этой валюте, что сопровождалось снижением у банков ликвидных юаневых активов. Кредитные организации все больше полагались на краткосрочное фондирование через операции "валютный своп".

"Ряд крупных банков, ранее размещавших юаневую ликвидность, в I квартале 2024 года начал привлекать ее. Некоторые провайдеры с декабря 2023 года стали закрывать позиции по размещению юаней в последний торговый день месяца в целях ребалансировки показателей на отчетные даты", - отмечает ЦБ.

В условиях ограничений на движение капитала в Китае основным источником фондирования юаневых активов в России могут быть преимущественно внутренние сбережения, подчеркивает Банк России. Ограничение возможности привлекать внешнее финансирование и сложности в проведении платежей в юанях отражаются в устойчивом росте доходности облигаций в юанях на российском рынке на протяжении 2023 года.

Ранее сообщалось, что для сглаживания избыточной волатильности Банк России в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп". В два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца максимальный дневной объем операций "валютный своп" будет составлять 20 млрд юаней. В остальные торговые дни максимальный объем операций останется на прежнем уровне в 10 млрд юаней.