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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Аналитик сравнил скачущие вверх и вниз котировки нефти с йо-йо

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются вечером в пятницу и завершают неделю незначительным ростом.

К 17:43 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,03%), до $85,75 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,07 (0,09%), до $81 за баррель.

"Цены на нефть меняются как йо-йо - скачут вверх и вниз, но на самом деле никуда не движутся, - отметил управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Это происходит из-за того, что на рынке достаточно запасов, а Федрезерв не дает четких сигналов относительно сроков снижения ставки".

Давление на нефтяной рынок оказывает подъем курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные о более быстром сокращении активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.

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