Цены на какао-бобы обновили рекорд, приближаются к $9 тыс. за тонну

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао достигли исторического максимума на фоне опасений по поводу урожая в Западной Африке.

Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов выросли в цене на 2,8%, до $8789 за тонну. С начала года котировки подскочили более чем в два раза, с начала недели - более чем на 10%.

Сухая погода и лесные пожары в Западной Африке, вызванные феноменом Эль-Ниньо, угрожают поставкам какао, тогда как глобальный спрос остается высоким, пишет CNBC.