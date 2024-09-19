Какао-бобы в Лондоне и Нью-Йорке торгуются с большим спредом друг к другу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао-бобы с начала августа снизились всего на 3% на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), а на лондонской бирже ICE упали на 16%, пишет Financial Times.

На прошлой неделе стоимость контрактов в Нью-Йорке превышала $10 тысяч за 10 тонн, тогда как в Лондоне ранее в сентябре она опускалась ниже $6,4 тысячи. Такая разница в ценах и их динамике обусловлена более низким качеством товара на лондонской бирже, объясняет FT.

Ранее в 2024 году котировки росли на обеих площадках на фоне интереса со стороны хедж-фондов и гибели урожая из-за плохой погоды и болезней в Гане и Кот-д'Ивуаре, где выращивают две трети всех какао-бобов в мире.

Однако глобальный дефицит заставил производителей шоколада обратить повышенное внимание на бобы высокого качества, а более старые сорта - обходить стороной. В результате запасы товара в США достигли минимума за 15 лет, в Лондоне - минимума с 2021 года.

Мартейн Брон, до 2022 года возглавлявший отдел торговли какао-бобами и шоколадом в Cargill, называет оставшееся на лондонских складах ядовитой пилюлей.

Британская столица всегда была рынком крупного опта какао-бобов, но на конец августа более четверти всех запасов ICE, составлявших 54,65 тысячи тонн, были старше трех лет, причем 80% этих старых запасов приходилось на хранящийся навалом товар из Камеруна, который в шоколадной промышленности считается менее качественным.

"Мало того, что значительная часть этих запасов старые, они еще и непредпочтительного происхождения", - сказал FT сырьевой аналитик Rabobank Оран ван Дорт.

"Каждый, кто хочет получить физический товар, - т.е., не спекулянт - с высокой долей вероятности получит эти старые, менее предпочтительные какао-бобы, - говорит ван Дорт. - В результате спроса на этот лондонский товар меньше, и цены снижаются".

Дополнительные трудности потенциальным покупателям в Лондоне создает новый Регламент ЕС об обезлесении, обязывающий импортеров представлять доказательства того, что их какао-бобы выращены не на обезлесенной земле.

Производители шоколада активно скупали какао-бобы на ICE, чтобы нарастить запасы до вступления в силу этого регламента в январе 2025 года.

Некоторые трейдеры и менеджеры надеялись, что новые правила позволят списать менее качественное сырье как непригодное для использования, однако власти Евросоюза по так называемой "дедушкиной оговорке" разрешили ввозить уже имеющиеся запасы, открыв путь для дальнейшей торговли ими.

По словам трейдера Памелы Торнтон, люди "думали, что так, может быть, получится избавиться от старых какао-бобов, и Лондон станет премиальным рынком свежего сырья с документами". В действительности же, говорит она, эти старые камерунские бобы продолжат торговаться.

Число открытых позиций в Лондоне рухнуло, что привело к снижению ликвидности и повышению волатильности рынка.

В поисках более качественного сырья коммерческие игроки, в том числе производители шоколада, обратили внимание на Нью-Йорк, считавшийся привлекательным для хедж-фондов и других спекулянтов.

Многие хедж-фонды играли там на понижение, рассчитывая, что высокие запасы окажут давление на цены. Но из-за повышенного интереса к более качественным какао-бобам они были вынуждены закрыть короткие позиции, что способствовало росту котировок, отмечают трейдеры.

Благодаря этому нью-йоркские контракты торгуются с премией к лондонским. По словам Торнтон, запасы какао-бобов по ту сторону Атлантики новее: "Там нет ни навалочных грузов, ни бобов, которые лежат по пять лет".

При этом старое камерунское сырье из Лондона еще может оказаться в шоколадных плитках и другой продукции, заявляют представители отрасли.

Снизить себестоимость на фоне взлета цен на сырье можно несколькими способами, говорит Оран. Например, можно уменьшить размер шоколадных плиток, добавить больше других ингредиентов (фруктов, орехов) - или купить какао-бобы более низкого качества.

Крупные компании могут использовать небольшое количество более дешевых камерунских бобов, которые больше ценятся за цвет, нежели вкус, и обычно применяются в изготовлении порошков, а не шоколада, но их ограничивают внутренние стандарты качества, отмечает Торнтон. Небольшие или частные компании, в свою очередь, "более гибки в снижении себестоимости", добавила она.

Из-за этого изменится вкус, говорит Торнтон, "но, будем честны, в случае с молочным шоколадом, когда вы добавили сахар и молоко, дальше можно делать почти все, что угодно".