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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Годовая чистая прибыль Sinopec сократилась на 13%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) по итогам 2023 года сократила чистую прибыль на 13%, выручку - на 4% из-за снижения цен на нефть и газ. Чистая прибыль в минувшем году составила 58,31 млрд юаней ($8,07 млрд) по сравнению с 66,9 млрд юаней годом ранее.

Годовая выручка снизилась до 3,21 трлн юаней с 3,32 млрд юаней.

В 2023 году компания увеличила добычу нефти и газа на 3,1%, до 504,09 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла на 7,1%, до 1,34 трлн кубических футов, добыча нефти практически не изменилась и составила 281,1 млн баррелей. Объем нефтепереработки вырос на 6,3%, до 258 млн тонн.

Руководство Sinopec заложило на капзатраты в текущем году 173 млрд юаней против 176,8 млрд юаней в 2023 году.

Sinopec Китай
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