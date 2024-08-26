Sinopec в I полугодии нарастила чистую прибыль на 2,6%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 2,6% в годовом выражении.

Как отмечается в сообщении компании, чистая прибыль в январе-июне составила 37,08 млрд юаней ($5,21 млрд) по сравнению с 36,12 млрд юаней годом ранее.

Выручка сократилась на 1,1% до 1,58 трлн юаней.

Капиталовложения компании снизились до 55,89 млрд юаней с 74,67 млрд юаней год назад.

Добыча нефти и газа повысилась на 3,1% до 257,66 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 6% до 700,57 млрд кубических футов.

Продажи нефтепродуктов в январе-июне увеличились на 2,1% в годовом выражении и составили 119,01 млн тонн.

Акции Sinopec на торгах в Гонконге в понедельник дорожают на 1%.