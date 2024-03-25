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SFI может направить средства от IPO "Европлана" на M&A-сделки и погашение долга

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") может направить полученные в результате IPO "Европлана" средства на потенциальные M&A-сделки и погашение долга. Об этом сообщил заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин.

"Тут цель не в деньгах, а цель все-таки в реализации нашей стратегии. Будучи публичной компанией, иметь якорный свой актив непубличным – в целом это, наверное, не очень хорошая история. Мы для себя в 2021 году отфиксировали стремление выводить наши якорные активы на публичный рынок", - сказал Андриянкин на звонке с инвесторами в рамках IPO "Европлана".

После того, как "Европлан" станет публичным, собственная оценка SFI будет более прозрачной и объективной, отметил он.

"Средства, которые мы выручим, по сути пойдут на несколько целей, которые мы тоже публично декларируем. Первое – это M&A-история, поскольку мы – публичный инвестиционный холдинг. И второе – есть долги небольшие, мы в принципе их тоже можем спокойно подгасить", - добавил заместитель гендиректора SFI.

Отвечая на вопрос о перспективах SPO, Андриянкин сказал: "Давайте пройдем этот этап (IPO - ИФ). И далее аккуратно могу сказать: мы будем думать о дальнейших размещениях, об SPO. С точки зрения перспектив временных – это, наверное, год-два, справедливо сказать, что мы к этому вопросу вернемся с точки зрения принятия решения".

"Европлан" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже 19 марта. Единственный владелец компании – SFI – ему предложит до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала. Из них около 1,5% предназначены на программу стабилизации (то есть средства от их продажи могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). Ожидаемый размер IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 млрд рублей. Как сообщалось, сбор заявок инвесторов будет проходить 22-28 марта.

Согласно отчету SFI за девять месяцев 2023 года, на 30 сентября его долгосрочные долговые обязательства составляли 10,7 млрд рублей, краткосрочные – 369 млн рублей.

ПАО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

SFI ПАО "ЭсЭфАй" Европлан
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