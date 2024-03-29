"Европлан" провел IPO по верхней границе диапазона

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO лизинговой компании "Европлан" составила 875 рублей за акцию, говорится в сообщении эмитента.

Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона – 835-875 рублей за акцию.

Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.

Предложение в рамках размещения состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному владельцу компании – инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Саидом Гуцериевым), что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала.

В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании.

Доля ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц – порядка 57%. Всего в рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Совокупный спрос "многократно" превысил предложение по верхней границе диапазона, сказано в сообщении.

Среди физлиц акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%, заявки до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью, также как и заявки сотрудников самой компании.

Акции "Европлана" были включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Торги под тикером LEAS начнутся в пятницу.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.