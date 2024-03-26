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Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии по картам в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Visa Inc. и Mastercard Inc. согласились снизить размер межбанковских комиссий по кредитным картам в рамках соглашения с торговым сообществом США, достигнутым после почти 20 лет судебных разбирательств.

Как сообщила Visa, более 90% сообщества приходится на долю малого бизнеса.

Соглашение предусматривает уменьшение межбанковских комиссий для предприятий торговли в США и их сохранение на этом уровне в течение пяти лет, отмечается в пресс-релизе.

Условия соглашения обеспечивают продавцам больше гибкости в приеме платежей, в том числе возможность предлагать пользователям предпочтительные способы оплаты. Кроме того, оно предусматривает финансирование новых программ обучения малого бизнеса в части вариантов приема платежей и управления расходами.

"Ведя переговоры напрямую с торговым сообществом США, мы достигли соглашения с существенными уступками, которые устраняют болевые точки, обозначенные малым бизнесом", - отмечается в сообщении Visa.

"Соглашение подводит черту под давним спором, обеспечивая существенную уверенность и выгоду владельцам бизнеса, в том числе, гибкость в том, как они используют карточные программы", - говорится в пресс-релизе Mastercard.

Соглашение, которое требует одобрения суда, поставит точку в классовом иске, поданном против Visa и Mastercard американскими предприятиями торговли. Оно позволит малому бизнесу сэкономить почти $30 млрд на комиссиях в течение пяти лет, отмечается в заявлении представлявших истцов юристов, которое цитирует MarketWatch.

Mastercard Visa США
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