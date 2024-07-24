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Visa увеличила выручку в III финквартале на 10%, чуть хуже прогноза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 17%, выручку - на 10%, при этом скорректированная прибыль совпала с ожиданиями рынка, а выручка оказалась немного хуже прогнозов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $4,87 млрд по сравнению с $4,16 млрд за аналогичный квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,4 с $2.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,42 на акцию с $2,16 на акцию, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Visa поднялась до $8,9 млрд по сравнению с $8,12 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $8,92 млрд.

Аналитик Jefferies Тревор Уильямс отметил, что Visa редко отстает от прогнозов по показателю квартальной выручки.

Объем платежей в прошлом квартале вырос на 7% в годовом выражении, количество обработанных транзакций - на 10%, до 59,3 млрд. Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился в апреле-июне на 14%.

В минувшем квартале Visa выкупила 17,2 млн собственных акций на общую сумму $4,8 млрд. Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере 52 центов на акцию (ранее - 45 центов на акцию).

Бумаги Visa подешевели на 3,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 1,7%, до $535,7 млрд.

Visa США
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