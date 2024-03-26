"Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Банк "Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"Детали сделки не раскрываем", - добавил он.

Как сказано в отчетности "Русснефти", в марте компания выдала гарантию российскому банку за третью сторону по выкупу пакета привилегированных акций на сумму $172 млн долларов (15,8 млрд рублей на дату выдачи гарантии). Согласно документу, речь идет о сделке по покупке 64 791 173 "префов" - 16,52% уставного капитала. Пакет акций аналогичного размера находится в собственности банка "Траст", однако банк пока заявил только о продаже его части. Срок действия гарантии - до 31 декабря 2026 года. Имя потенциального покупателя нефтекомпания не раскрыла.

Уставный капитал "Русснефти" состоит из 392 152 000 акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая: из них 294 120 000 - обыкновенные акции, 98 032 000 - привилегированные.

"Префы" нефтекомпании распределены между "Трастом" (16,52%) и ВТБ (8,48%). Согласно отчетности НК, ее дочерняя структура, кипрская Russneft Cyprus Limited, выступает стороной форвардного контракта по выкупу в 2026 году 33 240 827 "префов" "Русснефти" (соответствует пакету ВТБ - ИФ). Сумма сделки должна составить 21,123 млрд рублей.