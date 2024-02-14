"Траст" надеется продать весь пакет "префов" "Русснефти" в 2024 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" рассчитывает продать весь пакет привилегированных акций "Русснефти" в 2024 году, хочет получить за актив справедливую цену, сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.

"Мы рассчитываем получить ту выручку, которую планировали изначально. Пусть позднее, но тем не менее", - сказал он.

Он отметил, что интерес на рынке к "префам" "Русснефти" есть, переговоры ведутся. Реализовать актив "Траст" рассчитывает в 2024 году целиком, подчеркнул глава банка.

Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,076 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая.

По данным на середину 2023 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало компаниям близким к топ-менеджменту НК и семье ее основателя Михаила Гуцериева: Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также ПАО "ЭсЭфАй" (8,38%). Еще 23,46% уставного капитала "Русснефти" (31,28% обыкновенных акций) по-прежнему контролирует швейцарский трейдер Glencore через структуру Rambero Holding.

"Трасту" принадлежит пакет привилегированных акций "Русснефти", составляющий 16,52% уставного капитала. Другим пакетом "префов" владеет ВТБ (8,48% уставного капитала).

"Русснефть" продолжает выплачивать дивиденды только на "префы". В 2023 году на эти цели было направлено $110 млн (около 10,57 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты - ИФ) из прибыли за 2022 год.