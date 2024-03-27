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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:26

Иена подешевела к доллару до минимума с 1990 года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Курс иены к доллару США опустился до минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны.

Стоимость доллара в ходе сессии поднималась до 151,97 иены. По данным на 9:05 по московскому времени пара доллар/иена торгуется на уровне 151,74 иены против 151,56 иены на закрытие предыдущей сессии.

Член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил в среду, что политика регулятора будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем. Он дал понять, что поддерживает постепенное повышение ставки.

Доллар США стабилен в паре с евро ($1,0828 по сравнению с $1,0831 на закрытие предыдущей сессии) и укрепляется к фунту стерлингов до $1,2616 по сравнению с $1,2629 накануне на торгах в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

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