В Думе хотят уточнить возможность снижения процентных ставок в проекте о жилищных вкладах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду поддержал законопроект о создании в России договора жилищных сбережений (ДЖС), но предложил ко второму чтению авторам дополнительно обосновать возможность уменьшения размера процентов по вкладу со стороны банков.

Законопроект № 461846-8 в октябре 2023 года в палату внесли председатель этого думского комитета Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Проект предполагает создание в России нового вида сберегательного инструмента - договора жилищных сбережений. Вклад открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве (ДДУ). Законопроект не предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов регионов, то есть софинансирования вклада. Законопроект также не предусматривает установления повышенных ставок по данному виду вклада с компенсацией из бюджета. Размер процентных ставок по договору жилищных сбережений определяет сам банк, проценты начисляются ежегодно и выплачиваются в конце срока действия договора. Если сумма сбережений не направлена вкладчиком на оплату жилья (в том числе в иной банк), то проценты по данному вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов по вкладам до востребования, т.е. в существенно меньшем объеме.

Комитет по финрынку в своем заключении обращает внимание на то, что вкладчик может не приобретать жилье по объективным причинам: рост цен на недвижимость, отсутствие предложений на рынке недвижимости. В заключении говорится, что необходимо дополнительно обосновать уменьшение размера процентов по вкладу до минимального уровня (до востребования), который существенно меньше, чем предусмотрен по договорам жилищных сбережений.

Согласно законопроекту, для определения размера процентов, причитающихся к выплате, банк должен также проконтролировать целевое использование суммы жилищных сбережений. Комитет считает необходимым дополнительно обсудить фактический механизм такого контроля для банков, так как сделки по недвижимости имеют сложный и растянутый во времени характер и могут быть как приостановлены, так и прекращены по независящим от покупателя причинам.

Законопроект устанавливает повышенный предельный размер страхового возмещения по вкладу договора жилищных сбережений - 10 млн руб. При этом определено, что выплата возмещения по такому вкладу осуществляется путем перечисления денежных средств на вклад, открытый в другом банке на основании договора жилищных сбережений, т.е. при обращении в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с требованием о выплате возмещения представляется копия договора жилищных сбережений, заключенного с другим банком.

"Комитет обращает внимание, что применение указанного механизма на практике может быть затруднено. Так как банки не обязаны иметь в своей продуктовой линейке договор жилищных сбережений, вкладчик может физически по объективным причинам не иметь возможности заключить с иным банком такой договор", - говорится в заключении.

При этом в соответствии с нормами закона о страховании вкладов, клиент, имеющий право на повышенное возмещение, в случае, если он не соблюдает определенные законом условия, получает страховое возмещение по общему правилу - в размере не более 1,4 млн рублей. "Комитет считает несправедливым ставить определение размера возмещения по вкладу в зависимость от осуществления вкладчиком действий, выполнение которых невозможно по независящим от него причинам", - указали депутаты.

В первом чтении депутаты должны рассмотреть законопроект 2 апреля.