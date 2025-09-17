Поиск

Комитет Думы рекомендовал к I чтению законопроект о запуске добровольного страхования жилья

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовом рынку рекомендовал к рассмотрению в I чтении законопроект с изменениям в закон о добровольном страховании жилья, сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме.

Законопроект № 901060-8 направлен на совершенствование организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Депутаты Анатолий Аксаков и Евгений Москвичев внесли его в палату в апреле 2025 года.

Согласно предварительным планам депутатов, рассмотрение законопроекта в I чтении может быть вынесено на пленарное заседание 23 сентября.

Законопроектом предлагается установить федеральный статус программы страхования жилья, она будет разрабатываться и утверждаться правительством и реализовываться совместно с регионами. При этом участие в программе будет добровольным как для граждан, так и для страховщиков.

Для заключения соответствующих договоров страхования законопроект предусматривает возможность уплаты страховой премии (страхового взноса) одновременно с платой за жилое помещение и коммунальные услуги, а для индивидуальных жилых домов - одновременно с платой за коммунальные услуги.

Кроме того, в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, участвующих в программе, проектом предусматривается механизм создания перестраховочного пула для облигаторного перестрахования рисков гибели или повреждения жилых помещений граждан в результате чрезвычайной ситуации.

В случае принятия законопроекта для тех страховщиков, которые принимают участие в программе, присоединение к перестраховочному пулу будет обязательным.

Как отмечалось в ходе обсуждения на заседании комитета, ряд замечаний к законопроекту, в том числе от ГПУ президента, будут учтены при доработке проекта ко II чтению.

Принятие законопроекта, как ожидают законодатели, позволит запустить реализацию закона о добровольном страховании жилья, бездействующего с 2018 года.

Как сообщал ранее председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, этот законопроект "получил положительное заключение правительства". Он напомнил, что закон о добровольном страховании жилья от рисков ЧС был принят в 2018 году и начал действовать в 2019 году. Его применение базируется на программах страхования жилья, разработанных и утвержденных региональными актами регионов.

Аксаков тогда отметил: "К сожалению, ни в одном субъекте РФ соответствующие программы не были приняты. Очевидно, у них нет интереса к тому, чтобы такие решения принимать, потому что это бюджетные затраты, которые надо фиксировать. Никто не хочет бюджетами своими соответствующим образом поделиться".

В этой связи законодатели приняли решение о необходимости повысить статус программ добровольного страхования жилья с регионального до федерального, чтобы они заработали.

"У нас происходят чрезвычайные ситуации в том или ином субъекте РФ. В среднем 8 млрд рублей уходит на возмещение ущерба. Причем те же субъекты РФ в любом случае тратят свои деньги из бюджетов", - констатировал Аксаков в ходе выступления на страховом форуме. Кроме того, и федеральному бюджету "зачастую приходится находить деньги для того, чтобы возместить ущерб от ЧС", добавил депутат.

