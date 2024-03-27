"Русская сталь" предупредила о последствиях отвязки внутренних цен от мировых индикаторов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Отказ от учета мировых товарных индикаторов при определении монопольно высокой и монопольно низкой цены на сталь в России приведет к искажению ценообразования, предупреждает ассоциация "Русская сталь" в письме (копия есть у "Интерфакса") на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В случае введения таких "нерыночных ограничений" произойдет рост экономической эффективности экспортных продаж по сравнению с внутренним рынком, что создаст предпосылки для увеличения объемов экспорта. При этом появятся "посредники, которые будут использовать возможность купить в России дешево с целью последующего экспорта", обращает внимание ассоциация и просит не поддерживать или направить на доработку законопроект № 409891-8 о внесении изменений в законе№35-ФЗ "О защите конкуренции", который находится на рассмотрении в Госдуме и прошел первое чтение.

Согласно пояснительной записке к проекту закона предлагаемые изменения в закон, в частности, предусматривают независимость внутренних цен и отвязку от показателей биржевых и (или) внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках в целях стабилизации цен путем эффективного выявления и пресечения монопольно высоких цен на товары и приведения антимонопольного регулирования с учетом изменившейся конъюнктуры товарных рынков.

"В настоящее время цены на внутренних товарных рынках РФ зачастую основываются на индикаторах, сложившихся на зарубежных рынках, без учета экономической ситуации на внутреннем рынке. При этом может складываться ситуация, когда рост цен на определенную продукцию не обоснован какими-либо иными факторами, за исключением повышения общемировых цен, что не должно отражаться на внутреннем ценообразовании в отношении продукции отечественного производства, - говорится в пояснительной записке. - В результате на ряд товаров внутри страны могут быть установлены цены, которые не учитывают баланс спроса и предложения, а также возможности внутреннего потребителя, что приводит к необоснованному подорожанию продукции взаимосвязанных отраслей и снижению покупательской способности внутри страны".

В "Русской стали" напоминают, что в России ежегодно производится около 75 млн тонн стальной продукции, из которых 25-30 млн тонн экспортируется из-за отсутствия достаточного внутреннего спроса. Возможное введение дополнительных экспортных ограничений (пошлин или квот), приведет к потере экспортных рынков и сокращению производства, что потребует четкого определения будущих объемов спроса в целях сохранения необходимого производственного оборудования, выведение которого из эксплуатации может привести к невозможности увеличения поставок на внутренний рынок при росте спроса на нем, опасаются металлурги.

Ассоциация также обращает внимание Минэкономразвития, что российская металлургия остается конкурентной отраслью: "Финансовые результаты деятельности компаний - это не следствие завышения цен, а результат своевременной и планомерной работы по повышению собственной эффективности". Введение новых мер регулирования будет лишать отрасль стимулов к развитию.

"Русская сталь" напоминает, что российские потребители приобретают металлопроката по ценам ниже, чем их конкуренты в других странах, "т.е. отечественные металлопотребляющие отрасли изначально имеют конкурентные преимущества по стоимости приобретения металлопроката".