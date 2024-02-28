Поправки об исключении влияния мировых цен на монопольные цены в РФ прошли I чтение

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Изменение цен на мировых товарных рынках не будет учитывается при определении монопольно высокой или низкой цены товара и согласованных действий хозяйствующих субъектов на внутреннем российском рынке, следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении в среду.

Поправки сенаторов Вячеслава Тимченко и Александра Савина к закону "О защите конкуренции" № 409891-8 были внесены в парламент в июле 2023 года и в новой редакции - в январе.

Законопроект из определения монопольно высокой и монопольно низкой цены исключает сопоставление с ценами на внешних рынках. Из обстоятельств, которые ФАС может считать согласованными действиями, убирается упоминание об изменении цен на товар на мировых товарных рынках.

При этом при определении монопольно высокой цены товара ФАС разрешат учитывать биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках аналогичного товара.

"Отвязать цены на внутреннем рынке, цены на отечественные товары от мировых бирж. Сейчас, когда цены на мировых биржах разгоняются, в том числе, недружественными странами с помощью их же санкций, страдает их население. Нелогично, чтобы страдало наше население на внутреннем рынке", - сказал в Госдуме один из авторов законопроекта - сенатор Александр Савин.

Согласно действующему законодательству, ФАС может направить компании или ее должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения, в случае каких-то публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке. Поправки предлагают разрешить ФАС направлять предостережение даже при наличии у ФАС информации о планируемом поведении.

"Если сейчас предприятие повышает цены на определенные товары, то ФАС может зайти (с проверкой - ИФ) на предприятие, если предприятие заранее сделало оферту, то есть публичное заявление о повышении цен, и к этому заявлению присоединились другие хозяйствующие субъекты. Законопроектом предлагается дать возможность ФАС получать информацию из других источников доступных - интернет, контрагентов, из обращений граждан, и тем самым заходить на предприятие", - пояснил норму сенатор Савин.

В закон о защите конкуренции вносится уточнение о том, что граждане, применяющие режим "налог на профессиональный доход", также относятся к хозяйствующим субъектам. "Мы с вами в условиях санкционного давления принимали и будем принимать законы в поддержку нашего предпринимательства, различные преференции, пользование государственным имуществом, региональным имуществом, арендная плата, уменьшение тарифов. Этим сейчас в том числе пользуются самозанятые, но по закону у нас этим может пользоваться только хозяйствующий субъект, это техническая норма", - пояснил сенатор.

В случае принятия закон может вступить в силу со дня официального опубликования. По словам сенатора Савина, Минэкономразвития предлагает сдвинуть срок вступления на 1 сентября 2024 года.