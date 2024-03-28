Стоимость активов Etalon Group в 2023 году выросла на 5,2% до 303 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Стоимость активов девелопера Etalon Group по итогам 2023 выросла на 5,2%, достигнув 303 млрд рублей, говорится в сообщении группы со ссылкой на оценку консалтинговой компании Nikoliers.

Общая стоимость активов эквивалентна 789 рублям на одну GDR.

В частности, стоимость портфеля 32 текущих и завершенных (в 2023 году - ИФ) проектов девелопера в сфере жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков составила 286 млрд рублей (рост на 5,2%). Общая продаваемая площадь портфеля проектов группы – 5,9 млн кв. метров.

Рыночная стоимость объединенного производственного блока группы равнялась 16,5 млрд рублей (рост на 3,1%).

"Результаты оценки портфеля по итогам 2023 года отражают нашу работу по развитию новых проектов и усилению позиций группы на региональных рынках. (...) Региональное развитие остается нашим приоритетным стратегическим направлением. Сейчас более 60% портфеля приходится на региональные проекты, продажи в которых за 2023 год выросли в 4 раза", - привела пресс-служба слова главного исполнительного директор группы Геннадия Щербины.

По его словам, в перспективе развитие проектов комплексного освоения территории, приобретение новых участков в текущих регионах и расширение географии присутствия на горизонте 12 месяцев позволит группе нарастить масштабы бизнеса и получить прибыль.

Как сообщалось, Etalon Group в 2023 году увеличил выручку по МСФО на 10% по сравнению с показателем 2022 года – до 88,8 млрд рублей. При этом девелопер получил чистый убыток в размере 3,370 млрд рублей против 13 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors – 5%, Prosperity Capital – 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float – 35,2%.