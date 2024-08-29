Девелопер Etalon увеличил полугодовую выручку по МСФО в 1,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в I полугодии 2024 года увеличил выручку по МСФО на 71% в годовом исчислении - до 57,4 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) вырос в 2,1 раза и составил 14 млрд рублей, рентабельность по нему равнялась 24% (рост на 4,4 п.п.).

Консолидированная валовая прибыль до распределения PPA в январе-июне выросла на 70%, достигнув 20,2 млрд рублей, скорректированная на стоимость приобретения активов - на 74%, превысив 19,6 млрд рублей.

Согласно отчетности компании, девелопер сократил чистый убыток с 2,119 млрд рублей в I полугодии 2023 года до 1,497 млрд рублей в I полугодии 2024 года (снижение на 29,4%).

"Сильные продажи последних кварталов нашли отражение в финансовых результатах полугодия. Выручка превзошла все предыдущие полугодовые уровни как в абсолютных терминах, так и по динамике роста: плюс 71% год к году. (...) Отдельно стоит отметить рост выручки по региональным проектам в 2,5 раза, отражающий быстрые темпы региональной экспансии. (...) Доля накладных расходов в выручке снизилась более чем на 5 п.п. за год и поддержала более чем двукратное увеличение EBITDA. Мы намерены снижать этот коэффициент (долю накладных расходов в выручке - ИФ) с текущих 11,6% до 10%, что должно подстегнуть рост финансовых показателей", - заявил CFO Etalon Group Илья Косолапов.

По его словам, компания характеризуется низкой зависимостью от ипотеки, что также влияет на динамику выручки, валовой прибыли и EBITDA в условиях высокой ключевой ставки и давления на чистую прибыль.

"Мы понимаем сопутствующие масштабированию риски и жестко контролируем основные коэффициенты долговой нагрузки и ликвидность. Отношение чистого корпоративного долга к EBITDA находится в пределах целевого диапазона 2-3х, средства на эскроу перекрывают проектный долг, что позволяет нам получать проектное финансирование по сниженной ставке", - добавляет Косолапов.

По прогнозам аналитиков "БКС Мир инвестиций" и банка "Синара", выручка Etalon Group могла возрасти на 47% и превысить 48 млрд рублей. В Альфа банке ожидали роста показателя на 55% - до 51 млрд рублей.

Аналитики Альфа-банка, "БКС Мир инвестиций" и банка "Синара" прогнозировали сохранение чистого убытка у девелопера. В "Синаре" ждали чистый убыток в размере 1,082 млрд рублей, в "БКС Мир инвестиций" - 1,091 млрд рублей. По расчетам Альфа-банка, чистый убыток мог остаться примерно на прошлогоднем уровне и составить около 2 млрд рублей из-за давления на долговую нагрузку в связи с высокой ключевой ставкой.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система". Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.