Розничные продажи в Германии в феврале неожиданно упали на 1,9%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Падение показателя было самым значительным с октября 2022 года, при этом он снизился по итогам четвертого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания в феврале уменьшились на 1,7%, непродовольственных товаров - на 1%.

Розничные продажи в ФРГ относительно февраля 2023 года упали на 2,7%.

Согласно уточненным данным, в январе продажи снизились на 0,3% в помесячном сравнении, а не на 0,4%, как было объявлено ранее. В годовом выражении они опустились на 1,4% (без пересмотра).