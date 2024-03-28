Число безработных в Германии в марте выросло меньше прогноза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Германии в марте число безработных увеличилось на 4 тысячи, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в стране осталась на уровне 5,9%% четвертый месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 10 тысяч и сохранение прежнего уровня безработицы, по данным Trading Economics и The Wall Street Journal.

Количество открытых вакансий в прошлом месяце составило 707 тысяч, что на 70 тысяч меньше, чем в марте 2023 года.

В феврале, по пересмотренным данным, число безработных в ФРГ повысилось на 12 тысяч, а не на 11 тысяч, как было объявлено ранее.