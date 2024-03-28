Годовая чистая прибыль по МСФО инвестхолдинга SFI выросла в 3,2 раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам 2023 года получил чистую прибыль на уровне 19,373 млрд рублей против 6,061 млрд рублей в 2022 году, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию увеличилась до 407,12 рубля с 126,53 рубля годом ранее.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 34,9 млрд рублей против 15,6 млрд рублей в 2022 году.

Активы холдинга за год выросли до 312 млрд рублей с 229,9 млрд рублей на 31 декабря 2022 года.

Чистый долг SFI в 2023 году уменьшился на 1,5 млрд рублей, до 10,7 млрд рублей.

Согласно отчету, SFI и дочерняя лизинговая компания "Европлан" в 2023 году заплатили налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 286,2 млн рублей, воспользовавшись возможностью снизить ставку до 5% за счет внесения обеспечительного платежа. Ранее представитель холдинга сообщал "Интерфаксу", что SFI заплатил 43 млн рублей по налогу на сверхприбыль.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".