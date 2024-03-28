Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

БСК увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза на фоне снижения себестоимости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) по итогам 2023 года получило 10,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 1,6 раза больше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.

Выручка компании выросла на 1,5% при уменьшении себестоимости на 5,5%. Это позволило увеличить валовую прибыль и прибыль от продаж (на 21,3% и 22,4% соответственно).

В минувшем году АО получило 2,8 млрд рублей доходов от участия в других организациях (против 2,5 млрд рублей в 2022 году), а также 1,867 млрд рублей доходов от вложений (923,108 млн рублей); сократила на 30,1% прочие расходы, в том числе на благотворительность, до 2,859 млрд рублей. В результате показатель доналоговой прибыли вырос в 1,5 раза.

Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):

2023г. 2022г. Динамика (%)
Выручка 58 289 321 57 409 919 1,5
Себестоимость 39 949 648 42 285 563 -5,5
Валовая прибыль 18 339 673 15 124 356 21,3
Прибыль от продаж 12 393 015 10 124 342 22,4
Прибыль до налогообложения 12 947 935 8 505 744 52,2
Чистая прибыль 10 553 893 6 719 463 57,1

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,396 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 2,649 млрд рублей на конец 2023 года, дебиторская – с 4,602 млрд рублей до 6,076 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" – крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" – стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

Башкирская содовая компания БСК Росхим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый глава СПбМТСБ зовет "Газпром" и "НОВАТЭК" торговать газом на бирже

Банк России оценит плюсы и минусы прямого доступа инвесторов на биржу

Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Агаларовы учтут мнение граждан и властей РФ в вопросе, восстанавливать ли Crocus

"Интер РАО" закрыла сделку по покупке "Уральского турбинного завода"

Нападение на Crocus City Hall

Мурашко сообщил, что из больниц выписали 90 пострадавших при теракте в Crocus

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

"Алкогольная группа Кристалл" в январе-феврале увеличила выручку на 39% до 496 млн руб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });