БСК увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза на фоне снижения себестоимости
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) по итогам 2023 года получило 10,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 1,6 раза больше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.
Выручка компании выросла на 1,5% при уменьшении себестоимости на 5,5%. Это позволило увеличить валовую прибыль и прибыль от продаж (на 21,3% и 22,4% соответственно).
В минувшем году АО получило 2,8 млрд рублей доходов от участия в других организациях (против 2,5 млрд рублей в 2022 году), а также 1,867 млрд рублей доходов от вложений (923,108 млн рублей); сократила на 30,1% прочие расходы, в том числе на благотворительность, до 2,859 млрд рублей. В результате показатель доналоговой прибыли вырос в 1,5 раза.
Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):
|2023г.
|2022г.
|Динамика (%)
|Выручка
|58 289 321
|57 409 919
|1,5
|Себестоимость
|39 949 648
|42 285 563
|-5,5
|Валовая прибыль
|18 339 673
|15 124 356
|21,3
|Прибыль от продаж
|12 393 015
|10 124 342
|22,4
|Прибыль до налогообложения
|12 947 935
|8 505 744
|52,2
|Чистая прибыль
|10 553 893
|6 719 463
|57,1
Кредиторская задолженность компании выросла с 2,396 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 2,649 млрд рублей на конец 2023 года, дебиторская – с 4,602 млрд рублей до 6,076 млрд рублей.
"Башкирская содовая компания" – крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").
"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" – стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.