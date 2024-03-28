БСК увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза на фоне снижения себестоимости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) по итогам 2023 года получило 10,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 1,6 раза больше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.

Выручка компании выросла на 1,5% при уменьшении себестоимости на 5,5%. Это позволило увеличить валовую прибыль и прибыль от продаж (на 21,3% и 22,4% соответственно).

В минувшем году АО получило 2,8 млрд рублей доходов от участия в других организациях (против 2,5 млрд рублей в 2022 году), а также 1,867 млрд рублей доходов от вложений (923,108 млн рублей); сократила на 30,1% прочие расходы, в том числе на благотворительность, до 2,859 млрд рублей. В результате показатель доналоговой прибыли вырос в 1,5 раза.

Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):

2023г. 2022г. Динамика (%) Выручка 58 289 321 57 409 919 1,5 Себестоимость 39 949 648 42 285 563 -5,5 Валовая прибыль 18 339 673 15 124 356 21,3 Прибыль от продаж 12 393 015 10 124 342 22,4 Прибыль до налогообложения 12 947 935 8 505 744 52,2 Чистая прибыль 10 553 893 6 719 463 57,1

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,396 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 2,649 млрд рублей на конец 2023 года, дебиторская – с 4,602 млрд рублей до 6,076 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" – крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" – стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.