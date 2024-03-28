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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Башкирская содовая компания хочет сохранить выработку на шихане Шахтау до 2029 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) продолжает добывать известняк на месторождении шихана Шахтау, однако отработка обводненных запасов становится нецелесообразной, говорится в материалах БСК.

Сейчас камень-известняк с этого месторождения является основным источником сырья для производства кальцинированной соды.

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Поставщиком сырья для БСК является его зависимое общество - АО "Сырьевая компания", которому принадлежит лицензия на добычу с Шахтау. Месторождение практически выработано, добыча производится подземным способом.

"Сырьевая компания" прорабатывала вопрос продления срока эксплуатации карьера через вовлечение в добычу обводненных запасов известняков, залегающих ниже дна разрабатываемого карьера.

"С учетом полученных результатов оценочных работ и вероятности возникновения техногенных и экологических рисков отработка обводненных запасов известняков, залегающих ниже дна разрабатываемого карьера с применением систем водопонижения, производством работ по очистке, сбросу откачиваемых карьерных вод, становится нецелесообразной", - говорится в материалах.

По актуализированным данным на начало 2024 года, объем оставшихся запасов сырья на Шахтау составляет 23,7 млн тонн. При существующей производительности карьера эти ресурсы будут выработаны в 2028 году. Тем не менее, предприятие продолжает "работу по увеличению глубины отработки месторождения, что позволит вовлечь в отработку дополнительные запасы известняков".

Ранее директор предприятия по работе с инвесторами Сергей Иванушкин сообщал, что БСК располагает достаточным запасом сырья для производства кальцинированной соды на месторождении шихана Шахтау до 2028 года включительно.

"В 2021-2022 годах был проведен последний пересчет запасов и определены актуальные балансовые запасы. По состоянию на 1 января 2023 года общий объем запасов составляет 28,328 млн тонн известняка для целей содового и цементного производства. С учетом того, что выработка и потребление известняка составляет 4,5-4,7 (млн тонн - ИФ) в среднем по году, запасов хватает до 2028 года включительно", - говорил он.

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Менеджмент содовой компании ранее предполагал, что альтернативные источники известняка могут обеспечить компанию сырьем для содового производства на срок не менее 30 лет. Речь шла о действующих месторождениях в Башкирии - Худолазском (в 493 км от БСК) и Пугачевском (в 293 км), а также о Михайловском в Свердловской области (в 603 км) и Чаньвинском в Пермском крае (в 1,266 тыс. км).

При этом использование сырья с Костанокского участка Чаньвинского месторождения известняков, разрабатываемого АО "Березниковский содовый завод", руководство БСК считало самым дорогостоящим и могло бы использовать его в самом крайнем случае. По данным компании, для этого понадобились бы дополнительные инвестиции, чтобы увеличить мощности карьера и дробильно-сортировочной фабрики БСЗ, а также пропускную способность перегона от станции "Костанок" до станции "Всеволодово-Вильва". Доказанные запасы Костанокского участка превышают 200 млн тонн.

Структура БСК летом 2020 года начала подготовку к разработке шихана Куштау, на которую получила лицензию годом ранее. В 2018 году разрабатывать это месторождение известняка разрешил глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным оценкам, запасов Куштау хватило бы БСК на 150 лет работы. Куштау, Шахтау, Тратау и Юрактау - шиханы, или возвышенности, образовавшиеся из известняков и ранее бывшие рифами древних морей.

Из-за протестов местных жителей подготовка к работам на Куштау была прервана. Хабиров пообещал остановить работы до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение. Затем Куштау получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения, а БСК была национализирована.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", а также ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

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