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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Международные резервы РФ с 15 по 22 марта сократились на $4,2 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 марта составили $590,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 марта международные резервы равнялись $594,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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