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Международные резервы России с 22 по 29 марта сократились на $0,7 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 29 марта составили $589,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 22 марта международные резервы равнялись $590,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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