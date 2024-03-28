Идея обязательности продаж нефтепродуктов на срочном рынке в ФАС пока не поддерживается

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Идея обязательности продаж нефтепродуктов на биржевом срочном рынке пока не поддерживается, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок-2024", организованного СПбМТСБ.

Отвечая на вопрос, почему для срочного рынка не введен параметр обязательности продаж, он сказал: "Такое предложение было, но оно не поддержано в настоящее время".

Как сообщалось, с 1 марта 2024 года продавцы могут реализовывать на бирже в срочном сегменте 1% от нормативов продаж нефтепродуктов. Эта рекомендация не является обязательным условием продаж.

При этом Королев отметил, что один процент - это небольшая доля, фактически сейчас на бирже в срочном сегменте продается больше. "В этом смысле нам кажется, что на этом этапе достаточно пока такого норматива. Посмотрим, как будет работать дальше срочный рынок, как этот инструмент будет востребован", - сказал он.

По словам Королева, смысл увеличения доли продаж на срочном рынке может заключаться лишь в том, чтобы эта доля была учтена в общем нормативе продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ.

Комментируя интерес со стороны рынка к срочному сегменту, замглавы ведомства сказал: "Покупатели интересуются, поставщики - с осторожностью, но в целом все равно инструмент востребованный, он будет развиваться дальше. Тем более, что мы хотим его развивать дополнительно, в том числе через оценку этой практики на штабах по нефтепродуктам, которые ведет вице-премьер Александр Новак. Мы хотели бы, чтобы там прозвучала аналитика на этот счет, и, возможно, будет поручение расширять данную практику, поскольку она ведет к стабильности ценовой картины в долгосрочной перспективе".

По словам Королева, поставщиков смущает, что новый механизм засчитывает в норматив только 1%.

"Они могут быть не всегда заинтересованы продавать именно через механизм срочного рынка на биржу, потому что если они продают больше 1%, у них идет в зачет только 1%. А объемов не так много иногда бывает, соответственно для них выгодно, чтобы в зачет шло в полном объеме. Один процент был взят как механизм, чтобы проверить такой пилотный вариант. Если все пойдет гладко, а пока к этому все предпосылки есть, объем может быть увеличен, но нужно еще немного времени подождать. Я думаю, что объективно еще один-два квартала нужно будет оценивать, как рынок работает", - сказал Королев.

В настоящее время обязательный норматив продаж на бирже бензина составляет 15% от производства, дизтоплива - 16%, СУГ - 7,5%. Компании могут реализовывать 1% от указанных нормативов на срочном рынке.