В Минэнерго допустили пересмотр норматива продаж топлива на бирже

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ведомствам нужно продолжить работу по выстраиванию оптимального норматива продаж топлива на бирже, возвращаться к теме объединения базисов продаж, а внутри нее - эффективно управлять потоками, заявил директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на биржевом форуме СПбМТСБ.

Он высказал мнение, что в то время, как нормативы по продаже нефтепродуктов на бирже постоянно растут, нужно актуализировать "совместную работу по правильному обоснованию этого норматива".

Рубцов напомнил, что несколько лет назад у коллег из ФАС был анализ, что на рынок дизтоплива пришли промышленные пользователи и стали активно пользоваться биржевыми инструментами - в итоге ведомства увеличили норматив продаж на бирже, чтобы повысить предложение.

"Сейчас это требует актуализации - посмотреть, кто там покупатель и (...) кто из покупателей готов переходить на торговлю мелким оптом. Развивать биржевые инструменты на мелкооптовом рынке считаю очень важным", - сказал директор департамента Минэнерго.

По его мнению, нужно также возвращаться к теме объединения базисов. "Надо пытаться эту тему продвигать, смотреть, чтобы укрупнялись эти базисы, в том числе для (...) эффективного управления потоками. Сейчас, развивая и увеличивая объемы биржевой торговли, мы сталкиваемся с тем, что становится гораздо сложнее прогнозировать потоки, начинается скрещенное движение по системе РЖД, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру", - сказал Рубцов, заметив, что нужно подумать о цифровой логистике и о том, какие возможности здесь есть у биржи.

"Большой пласт работы - это срочный рынок. Мы получаем сигналы от разных участников, что растет интерес не только в срочном рынке, как в физической реализации, растет с учетом сегодняшней ситуации роль бумажных инструментов и может быть голодные до риска трейдеры предпочтут пойти туда, чем раскачивать ситуацию на спотовом рынке", - добавил он.

Рубцов также высказал мнение, что текущие параметры демпфера на топливо не нужно менять. По его словам, это лишь один из элементов, который обеспечивает рынок ресурсами через экономические условия, работает в связке с обратным акцизом, с общей акцизной политикой и прочими особенностями налогового, антимонопольного законодательства.

"Если говорить о демпфере, который сейчас есть, посмотрите на оптовые цены и сравните их с розничными, которые движутся по инфляции. (...) Сегодня демпфер обеспечивает экономическую эффективность НПЗ, сегодня можно производить более 270 млн т, обеспечивая страну полностью бензинами и всеми необходимыми нефтепродуктами, значит, он работает. И с другой стороны маржа розничных игроков выше минимальных требуемых уровней. Вопрос адаптации может обсуждаться в случае нарушения экономики НПЗ или ситуации с ценообразованием - на сегодняшний день таких предпосылок я не наблюдаю", - подчеркнул он.

Рубцов также сказал, что сейчас ситуация на топливном рынке успокаивается, запасы по бензинам держатся на уровне выше прошлых лет, рынок обеспечен топливом, РЖД и "Транснефть" работают хорошо, товар доставляется быстро.