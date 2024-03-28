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Нефть активно дорожает и завершает первый квартал в плюсе

Цена Brent повысилась до $87,25 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг и завершают существенным ростом первый квартал.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по московскому времени повысилась на $1,16 (1,35%), до $87,25 за баррель. Более активный июньский контракт вырос в цене на $0,85 (1%), до $86,26 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,97 (1,19%), до $82,32 за баррель.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, поэтому для нефти первый квартал фактически заканчивается в четверг. С начала квартала Brent подорожала на 11,8%, WTI - на 13,5%.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Между тем днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

"После данных API отчет Минэнерго стал почти что приятным сюрпризом", - отметила стратег Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали статданные. По окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Brent WTI США
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