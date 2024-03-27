Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Запасы нефти в США выросли на 3,16 млн баррелей за неделю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей - до 448,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 232,07 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,18 млн баррелей, до 117,34 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа переводит акции "Детского мира" в сектор повышенного риска

Гендиректором "Рольфа" стал бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов

Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР

Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР

СПБ биржа планирует привлекать подсанкционные компании на IPO

СПБ биржа планирует привлекать подсанкционные компании на IPO

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда

Калужский завод ПСМА Рус начал серийное производство Citroёn С5 Aircross

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });