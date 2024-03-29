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"Уралхиммаш" в 2023 году увеличил чистую прибыль вдвое, выручку – в 1,5 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Уралхиммаш" (Свердловская область) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года – до 689,37 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка возросла на 45,6% до 13,12 млрд рублей.

В отчете отмечается, что в последующие годы предприятие намерено работать на безубыточном уровне. Для этого, в частности, планируется увеличить портфель заказов путем освоения новых видов продукции с рентабельностью не ниже 35%, а также поставлять заказчикам комплексный продукт (оборудование с монтажом и пуско-наладкой).

Основные финансовые показатели "Уралхиммаша" (в тыс. руб.):

2023г. 2022г. Динамика
Выручка 13 115 231 9 009 684 45,6 %
Себестоимость продаж 10 077 859 ‌‌‌‌ ‌7 171 747 40,5 %
Валовая прибыль 3 037 372 1 837 937 +1,7 раза
Прибыль (убыток) от продаж 1 883 186 814 206 +2,3 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения 608 564 432 488 40,7 %
Чистая прибыль (убыток) 689 371 335 731 +2,1 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 4,43 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 7,47 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 6,92 млрд рублей до 12,49 млрд рублей.

АО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года предприятие перешло под управление специально созданной УК "УЗХМ".

Уралхиммаш
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