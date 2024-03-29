"Уралхиммаш" в 2023 году увеличил чистую прибыль вдвое, выручку – в 1,5 раза
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Уралхиммаш" (Свердловская область) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года – до 689,37 млн рублей, говорится в отчете компании.
Выручка возросла на 45,6% до 13,12 млрд рублей.
В отчете отмечается, что в последующие годы предприятие намерено работать на безубыточном уровне. Для этого, в частности, планируется увеличить портфель заказов путем освоения новых видов продукции с рентабельностью не ниже 35%, а также поставлять заказчикам комплексный продукт (оборудование с монтажом и пуско-наладкой).
Основные финансовые показатели "Уралхиммаша" (в тыс. руб.):
|2023г.
|2022г.
|Динамика
|Выручка
|13 115 231
|9 009 684
|45,6 %
|Себестоимость продаж
|10 077 859
| 7 171 747
|40,5 %
|Валовая прибыль
|3 037 372
|1 837 937
|+1,7 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|1 883 186
|814 206
|+2,3 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|608 564
|432 488
|40,7 %
|Чистая прибыль (убыток)
|689 371
|335 731
|+2,1 раза
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 4,43 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 7,47 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 6,92 млрд рублей до 12,49 млрд рублей.
АО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года предприятие перешло под управление специально созданной УК "УЗХМ".