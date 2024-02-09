"Уралхиммаш" в 2023 году увеличил выручку почти в 1,5 раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уралхиммаш" (Екатеринбург, находится под управлением УК "УЗХМ") по итогам 2023 года получило, по предварительным данным, 13 млрд рублей выручки по РСБУ, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

"По итогам 2023 года мы ожидаем выручку около 13 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель 2022 года. EBITDA вырастет примерно в два раза и составит около 2 млрд рублей", - сообщила в интервью "Интерфаксу" генеральный директор УК "УЗХМ" Тамара Кобаладзе.

При этом, по ее словам, производство товарной продукции в 2023 году по сравнению с предыдущим годом выросло также в 1,5 раза.

"Заключенный нами объем контрактов в 2023 году обеспечивает существенную часть загрузки производства на текущий год", - добавила Кобаладзе.

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики.