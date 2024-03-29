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Оманский инвестор ввел представителя в совет директоров Polymetal

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новым членом совета директоров Polymetal без исполнительных полномочий назначен Омар Махмуд Мохамед Бахрам, сообщила компания.

Назначение было предложено крупнейшим акционером Polymetal, оманской компанией Maaden International Investment, и одобрено советом директоров.

Бахрам имеет более чем 13-летний опыт работы в M&A и консалтинге в сфере юридических и корпоративных вопросов. В настоящее время он возглавляет компанию UzOman, управляющую диверсифицированным инвестиционным портфелем и прямыми инвестициями в Центральной Азии, принадлежащую суверенному фонду благосостояния Омана (Oman Investment Authority, OIA). До этого работал юридическим консультантом в OIA, где занимался‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ крупными международными сделками в рамках стратегии по приватизации.

В результате нового назначения совет директоров Polymetal увеличивается до семи членов и включает пять независимых директоров (Евгений Коноваленко, Жанат Бердалина, Стивен Дашевский, Паскаль Жанин, Перес Ричард Шарко) и одного исполнительного директора (CEO Виталий Несис).

После продажи российского бизнеса Polymetal остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Активы включают действующие рудники Кызыл и Варваринское, а также проект развития - Иртышский ГМК. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%); Maaden International Investment - его дочерняя компания.

Polymetal Виталий Несис Казахстан Оман Maaden International Investment
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