Глава Polymetal в рамках бонусной программы получил акции на $161 тысячу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Polymetal Виталий Несис по бонусной программе получил 45 179 акций (0,01%), сообщила компания.

Рыночная стоимость этого пакета - $161 000, исходя из последней цены закрытия торгов бумагами Polymetal на бирже AIX.

В результате выпуска акций для бонусной программы доля Несиса в Polymetal выросла до 0,729%, а капитал компании составил 520 387 077 акций (часть из них является казначейскими, поэтому общее количество прав голоса - 473 690 320 штук).

Выданные сейчас акции были зарезервированы в прошлом году. По правилам бонусной программы Polymetal, бумаги, зарезервированные в конкретном периоде, распределяются на протяжении следующих трех лет равными долями.

Сейчас Несису одобрены новые отложенные бонусы, в рамках которых выданы права еще на 48 921 акцию (0,01%).

После продажи российского бизнеса Polymetal остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Активы включают действующие рудники Кызыл и Варваринское, а также проект развития - Иртышский ГМК. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%).