Застройщик Country Garden не успел подготовить годовой отчет в срок

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. отложил публикацию отчета за 2023 год.

Компания сообщила, что не сможет опубликовать годовую финансовую отчетность до установленного регуляторами дедлайна - 31 марта. В результате торги ее акциями на Гонконгской бирже в понедельник будут приостановлены.

В октябре2023 года Country Garden впервые допустил дефолт по долларовым облигациям. ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌В марте застройщик впервые не смог произвести купонные выплаты по юаневым бондам.

Компания заявила, что ей необходимо больше времени для сбора дополнительной информации, чтобы она могла "сделать соответствующие бухгалтерские оценки, а также отразить в результатах отраслевые изменения", говорится в ее заявлении.

Акции Country Garden упали в цене на 65% за последние 12 месяцев. В пятницу торги в Гонконге не проводятся из-за Пасхи.