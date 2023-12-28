С рынка акций КНР выведены почти все иностранные инвестиции, вложенные в I полугодии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы за последнее время вывели примерно 90% денежных средств, которые они вложили в фондовый рынок Китая в первом полугодии, пишет Financial Times.

Этому способствовали растущие сомнения в готовности Пекина предпринять серьезные действия для стимулирования слабеющего экономического роста.

Чистый приток иностранной валюты на фондовый рынок страны достиг пикового значения в 235 млрд юаней ($33 млрд) в начале августа на фоне обещаний властей КНР обеспечить более существенную поддержку экономике. Однако сейчас показатель упал на 87% - до 30,7 млрд юаней, по расчетам FT, основанным на данных Stock Connect (схема торговли между Гонконгской фондовой биржей и площадками в Шанхае и Шэньчжэне).

Трейдеры и аналитики полагают, что разворот отражает пессимизм среди глобальных фондов по поводу перспектив второй по величине экономики мира. Международные инвесторы были нетто-продавцами с августа, когда пропущенные выплаты по облигациям застройщика Country Garden выявили серьезность кризиса ликвидности в секторе недвижимости страны.

"Проблема доверия выходит за рамки недвижимости, хотя недвижимость является ключевой темой, - сказал главный инвестиционный директор UOB Kay Hian Ван Ци. - Я имею в виду доверие потребителей, доверие бизнеса и доверие инвесторов - как отечественных, так и иностранных".

В последние недели китайские акции продолжали отставать от мировых рынков, несмотря на ряд позитивных экономических данных и признаки потепления в отношениях между США и Китаем. Тем не менее, в отличие от роста американского индекса S&P 500 на 4,7% в этом месяце, китайский CSI 300, в который входят котирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне компании, упал более чем на 3%. Чистые нетто-продажи китайских акций иностранцами в декабре достигли примерно 26 млрд юаней.

"Это очень нелогично - данные улучшаются, и общая среда должна быть весьма позитивной для китайских акций, - отмечает главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis Алисия Гарсиа-Эрреро. - Честно говоря, для этого нет никакой причины, кроме как инвесторы сдаются и говорят: "Мы не видим потенциала для роста".

Опрос управляющих фондами, ориентированными на Азию, проведенный Bank of America в этом месяце, показал, что большинство из них дают рынку акций КНР оценку "ниже рынка". Аналогичная ситуация была и в ноябре.

Индекс CSI 300 в текущем году опустился более чем на 15% в долларовом выражении. Для сравнения, японский Nikkei 225 увеличился на 28%, южнокорейский Kospi - на 19%, S&P 500 - на 25%, европейский Stoxx 600 - на 13%.