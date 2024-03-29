Глобальный индекс акций в I квартале вырос максимально за пять лет

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мировой фондовый индекс MSCI увеличился на 7,7% по итогам первого квартала, зафиксировав рекордный рост с 2019 года на фоне лучших, чем ожидалось, макроэкономических показателей и оптимизма по поводу технологий искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

В частности, американский индекс S&P 500 в январе-марте 22 раза обновлял исторический максимум.

Тем временем британский, германский и французский фондовые индексы опередили по темпам роста S&P 500 в марте. А самый стремительный рост среди индексов крупнейших экономик мира в первом квартале показал японский TOPIX, подскочивший на 16,2% и приблизившийся к рекордным значениям, наблюдавшимся в 1989 году.

Акции производителя микрочипов Nvidia Corp. взлетели с начала года на 82,5%, а капитализация компании увеличилась более чем на $1 трлн - это примерно 20% прироста ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌стоимости глобального рынка акций за этот период, отмечает FT.

"Это был достаточно оптимистичный отрезок, - отметила старший глобальный стратег Invesco Кристина Хупер. - На рынке присутствует энтузиазм по поводу ИИ, который оказал поддержку. Но главным образом все упирается в ожидание скорого смягчения денежно-кредитной политики и сигналы устойчивости мировой экономики".

Инфляция в мире ослабла, а опасений глобальной рецессии не возникло, сказала портфельный управляющий Amundi Амели Дерамбюр. "Скорее всего, слабость в экономике будет проявляться лишь постепенно, так что у текущего ралли есть еще время", - добавила она.

Примерно две трети фондовых управляющих, принявших участие в недавнем опросе Bank of America, не ожидают рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. В начале 2023 года таких оптимистов было немногим более 10%.