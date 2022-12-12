Крупнейшие инвесторы мира ожидают восстановления рынка акций в 2023 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ведущие институциональные инвесторы надеются, что уровень инфляции в мире достиг пика и начинает снижаться, и, как следствие, ожидают восстановления глобальных фондовых рынков в 2023 году, свидетельствует неформальный опрос агентства Bloomberg.

Больше двух третей (71%) респондентов прогнозируют рост акций в следующем году, и лишь 19% ожидают их снижения. В среднем инвесторы ждут восстановления примерно на 10%, что соответствует средней годовой доходности индекса MSCI All-Country World Index.

Инвесторы отмечают, что рост придется главным образом на второе полугодие 2023 года, а среди наиболее перспективных акций называют бумаги компаний с высокими дивидендами, а также акции страховщиков и компаний из сферы здравоохранения.

Двумя главными негативными факторами с огромным отрывом стали устойчиво высокая инфляция - её назвали основным понижательным риском 48% респондентов, а также жесткая рецессия (45%). Менее 10% указали в числе основных опасностей эскалацию конфликта на Украине, напряженность в отношениях США и Китая, нехватку ликвидности и обвал на рынке криптовалют.

Большинство респондентов придерживаются оптимистичного прогноза для акций американских ИТ-компаний (56% рекомендуют "покупать" бумаги техсектора США против 34% "продавать") и китайских фирм (60% оптимистов при 31% пессимистов).

Опрос проводился среди 134 фондовых управляющих в период с 29 ноября по 7 декабря. Среди респондентов - представители BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и Amundi SA.