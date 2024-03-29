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Минпромторг подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 на "дочку" в РФ

СEO и президент X5 выйдут из правления голландской группы, продолжат управлять российской компанией

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ уведомил X5 Retail Group о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5", говорится в заявлении холдинга.

"Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

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Минпромторг РФ X5 X5 Retail Group
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