Минпромторг подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 на "дочку" в РФ

СEO и президент X5 выйдут из правления голландской группы, продолжат управлять российской компанией

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ уведомил X5 Retail Group о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5", говорится в заявлении холдинга.

"Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В связи с этим компания приняла решение о выходе из состава правления X5 гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерины Лобачевой. Они продолжат управлять дочерней компанией ООО "Корпоративный центр Икс 5". То же самое касается и itcnb членов совета директоров X5: Леонида Афендикова, Дмитрия Алексеева, Алексея Корни, Юлии Соловьевой, Азера Талыбова и Вадима Зингмана.

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