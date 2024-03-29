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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

Что произошло за день: пятница, 29 марта

Еще одна жертва теракта в Crocus City Hall, арест девятого фигуранта дела о нападении на концертный зал, судебный запрет действий с акциями и долями "Макфы"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall умер в больнице. Он получил огнестрельные ранения и находился в крайне тяжелом состоянии.

- Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall - 24-летнего уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои.

- Призывники будут проходить службу на территории России, в новые регионы и в зону СВО их отправлять не будут, сообщил Генштаб РФ.

- Один человек погиб и двое пострадали при атаке украинского дрона в Белгороде - он врезался в многоквартирный дом.

- Суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ запретил действия с акциями и долями "Макфы". Как сообщалось, 28 марта заместитель генпрокурора РФ подал в суд иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам. По данным "Коммерсанта", Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

- Минпромторг РФ уведомил X5 Retail Group о подаче заявления в суд о приостановлении прав в отношении российской "дочки" - ООО "Корпоративный центр Икс 5". В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Предполагается, что по завершении суда "дочка" получит листинг на МосБирже.

- Армения запретила трансляцию авторских программ Владимира Соловьева, которые выходили на телеканале "РТР-Планета".

- Вратарь сборной России Иван Федотов перешел в "Филадельфию". Накануне он расторг контракт с московским ЦСКА.

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