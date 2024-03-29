NCOC выплатил $28 млн штрафа за сжигание газа и сброс неочищенных вод в Каспий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оператор месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) выплатил штраф в размере 12,419 млрд тенге ($27,7 млн по текущему курсу) за экологические нарушения, сообщила пресс-служба комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Сообщается, что в 2022 году экологическая инспекция установила факты сжигания сернистого газа без экологического разрешения и сброса производственных вод в Каспийское море без очистки.

В отношении NCOC было возбуждено 5 административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау.

"В феврале текущего года апелляционной инстанцией суда г. Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 млрд тенге, который оплачен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее суды города Астаны признали предписание законным и обоснованным.