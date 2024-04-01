В Японии индекс оптимизма Танкан снизился впервые за год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале опустился до 11 пунктов по сравнению с 13 пунктами в октябре-декабре прошлого года, сообщил Банк Японии.

Это первое снижение показателя ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌за год. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Наиболее существенное ухудшение настроений в начале этого года было отмечено в автомобильной отрасли (до 13 пунктов с 28 пунктов в четвертом квартале) и цветной промышленности (до 6 пунктов с 15 пунктов). При этом оптимизм повысился в сфере нефтепереработки (до 9 пунктов с ноля), а также в пищевой отрасли (до 24 пунктов с 18 пунктов).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в январе-марте упал до минус 1 пункта с п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌люс 2 пунктов в четвертом квартале. Аналитики в среднем прогнозировали его сокращение до минус 2 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, поднялся до 34 пунктов с 32 пунктов в октябре-декабре. Эксперты ожидали повышения до 33 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры поднялся до 10 пунктов с 8 пунктов, компаний непроизводственного сектора - остался на отметке 27 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого индикатора до 11 пунктов, второго - до 30 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года, увеличить капиталовложения на 4%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тысяч опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.