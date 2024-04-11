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Уровень популярности правительства Кисиды в Японии падает

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Рейтинг популярности кабинета министров Японии во главе с премьером Фумио Кисидой снизился до 16,6% - очередного минимального показателя с начала работы этого правительства в октябре 2021 года, сообщает в воскресенье The Times of Japan со ссылкой на опрос населения агентством "Дзидзи".

В ходе предыдущего опроса общественного мнения в марте кабинет Кисиды поддержали 18% респондентов. В феврале показатель составил 16,9%.

В то же время число тех, кто не поддерживает правительство, возросло до 59,4%. Еще 24% заявили об отсутствии мнения по этому вопросу.

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Тем самым, отмечает The Times of Japan, объявленное на прошлой неделе решение правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) наказать своих высокопоставленных членов за махинации с партийными финансами эффекта на общественное мнение не возымело. Так, 56,4% респондентов посчитали меры слишком мягкими. Уровень поддержки ЛДП при этом снизился до 15,3%.

На вопрос, почему респонденты не поддерживают правительство, 34% заявили, что у них нет ожиданий от его работы; 26,2% сказали, что не доверяют Кисиде, а 24,4% считают неправильной политику властей.

Отвечая на вопрос о причинах поддержки правительства, 6,5% его сторонников отметили, что альтернативы Кисиде нет, а 3,6% признались, что речь идет об их симпатиях в адрес ЛДП - партии Кисиды.

На втором месте по популярности - основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия c 3,8% поддержки, на третьем - "Комэйто", партнер ЛДП по правящей коалиции, с 3,6%.

В то же время 66,9% участников опроса сказали, что не поддерживают никакую партию. Это максимальный показатель с момента возвращения ЛДП к власти в декабре 2012 года.

Опрос проходил в минувший понедельник, в нем приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет. 60,4% из них дали ответы, подходившие условиям исследования.

Япония Фумио Кисида
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