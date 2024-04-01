Платежный сервис "ЮMoney" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 32%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Платежный сервис "ЮMoney" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 31,7% до 2 млрд рублей (1,51 млрд рублей в 2022 году), согласно отчетности "ЮMoney".

Чистые процентные доходы НКО "ЮМани" в 2023 году снизились в 1,3 раза до 1,13 млрд рублей против 1,7 млрд рублей годом ранее.

Комиссионные доходы выросли на 17% до 19,77 млрд рублей по сравнению с 16,88 млрд рублей в 2022 году. Комиссионные расходы выросли почти на 13% до 14,01 млрд рублей против 12,41 млрд рублей годом ранее.

Операционные расходы почти не изменились и составили 4,47 млрд рублей (4,43 млрд рублей в 2022 году).

Расходы на резервы по прочим потерям в 2023 году сократились в 1,4 раза до 44,7 млн рублей против 75,8 млн рублей в 2022 году.

Нераспределенная прибыль в 2023 году выросла на 20% до 7,65 млрд рублей против 6,35 млрд рублей годом ранее.

Активы НКО выросли на 1,5% до 22,38 млрд рублей против 22,05 млрд в 2022 году.

По последним открытым данным, сервис "ЮMoney" принадлежит Сбербанку. После введения санкций США в отношении банка в апреле 2022 года, сервис также был включен в санкционные списки.